Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üyeliği seçimi için bugün toplantı yapıldı.

Çorum Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak divan heyeti belirlendi.

Yoklamanın ardından divan heyeti Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Üyeliği için teklifleri bekledi. Üyelik için teklif olmayınca toplantı sona erdi.

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Lezmi Çöplü, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile Belediye Meclisi üyeleri katıldı.