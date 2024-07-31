Üniversite-Sanayi iş birliği çerçevesinde, Amasya Üniversitesi Rektörlüğü ile ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ile ortak olarak sürdürülen endüstriyel kenevir yetiştiriciliği çalışmaları devam ediyor.

Çorum Mecitözü İlçesi Pınarbaşı Köyü’nde nisan ayında gerçekleştirilen kenevir tohumu ekiminin ardından kenevirlerin boyları neredeyse 3 metreye yaklaştı.

Bitki bakımları Amasya Üniversitesi işbirliğinde öğrencilerin de katılımı ile devam ediyor. Endüstriyel kenevirlerin ağustos sonu ya da eylül başında hasat edilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, “Üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Aliye Aras’ın öncülüğünde Çorum Valiliği, Mecitözü Kaymakamlığı, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ARS Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ile üniversite olarak geçtiğimiz nisan ayında kenevir ekimi yapmıştık. Kenevirlerin hasat zamanı yaklaşıyor. Konuyla ilgili personelimiz ve öğrencilerimiz nisan ayından bugüne bitkilerin tüm gelişmelerini yakından takip ediyor. Amasya Üniversitesi olarak milletimize, bayrağımıza ve devletimize hizmet edecek her türlü projede yer alacağız ve bu projeleri iyi bir şekilde sonlandıracağız. Ekimini gerçekleştirdiğimiz endüstriyel kenevirleri ülkemizin yararına katma değere dönüştürmeye kararlıyız” dedi.