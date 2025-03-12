Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Dr. Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Ziyareti sırasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Şube Müdürleri ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu’na ismi yazılı Çorum FK forması verdi.

Eminoğlu İl Müdürlüğü ziyaretinin ardından Mahmut Atalay Gençlik Merkezi, Valilik, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından akşamda Hitit Üniversitesi öğrencileri ile iftar yaptı ardından da onların etkinliklerini izledi ve söyleşiye katıldı.