Sungurlu Belediyespor’un ilk yarının son maçında evinde Yücelen Anamurspor ile oynayacağı maç 20 Aralık cumartesi gününe alındı.

Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kulüplerden gelen istek üzerine pazar günü saat 15’de Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanması gereken Sungurlu Belediyespor -Yücelen Anamurspor takımları maçı 20 Aralık cumartesi günü saat 16’da oynanacak.

Ligde heyecan bu hafta sonu oynanacak maçlarla tamamlanacak. Ligde ikinci yarı ise iki haftalık aranın ardından 6 Ocak Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak.