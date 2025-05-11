Vali Ali Çalgan, Engelliler Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler’ce alınan kararla 10-16 Mayıs tarihlerinin “Engelliler Haftası” olarak kutlandığını hatırlatan Vali Çalgan, “ Toplumun önemli bir parçasını oluşturan engellilerin sorunlarının gündeme getirildiği, hayata onların penceresinden bakılarak farkındalık oluşturulmaya çalışılan önemli bir haftadır. Engelli vatandaşlarımızın toplumda yaşadığı sorunlar sadece onların değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun hasılı tüm insanlığın ortak sorunudur” dedi.

Engelli bireylerin hassasiyetlerine kulak verip onların yaşam mücadelelerine destek olunması gerektiğinin altını çizen Vali Çalgan, mesajında şunları söyledi:

Her insanın başına gelebilecek olan bu durum karşısında, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, doğru ve kalıcı çözümler üretmek, onların yaşama sevinç ve bağlılığını artırarak, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdandır.

Engelli bireylerimizin hassasiyetlerine kulak vermeli, onların yaşam mücadelesine destek olarak hayatlarını kolaylaştırmak için üzerimize düşen görevleri yapmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle ‘engellerin kaldırıldığı’ bir dünya için her bireyin daha çok çaba göstermesini diliyor, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak açısından önemli bir zaman dilimi olarak değerlendirdiğimiz Engelliler Haftası’nın toplumumuzun her kesiminde hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni ediyor, tüm Çorumlu hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”