Yeniden Refah Partisi Sungurlu İlçe Teşkilatı tarafından, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın vefatının 13. yıldönümünde mevlit okutulup, cemaate ikramda bulunuldu.

Öğle namazında Sanayi Sitesi Caminde mevlit okutulup, dualar edildi. Namaz çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi. Yeniden Refah Partisi Sungurlu Belediye Başkan Adayı Osman Vargeloğlu, “Her yıl olduğu gibi bu yılda milli görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın niyetine mevlit okutup ikramlarda bulunduk. Erbakan hocamız yerli ve milli duruşuyla hem ülkemize hem de İslam alemine çok şeyler kazandırmış örnek bir şahsiyettir. Erbakan hocamız adeta bir siyaset okuluydu. Hem okuldu hem de kendinden sonra gelecek nesiller için ekoldü. Onu her zaman hayırla yad edeceğiz. Allah ondan razı olsun mekanı cennet makamı Ali olsun.” dedi