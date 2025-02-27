Erdal Bakırcan İl Temsilciliğine yeni dönemde de devam ediyor.

Tenis antrenörü ve sporcu olarak görev yapan Erdal Bakırcan yeni Federasyon Yönetimi tarafından Özel Sporcular Milli takım antrenörlüğü ve teknik kurul üyeliğine getirilen Erdal Bakırcan uzun süredir yürüttüğü il temsilciliği görevine de yeniden atandı. Erdal Bakırcan Federasyon yönetimine teşekkür etti ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada tenisin gelişimi için ellerinden gelen çabayı göstermeye devam edeceğini söyledi.