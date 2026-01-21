Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Erdal Kolaylı tek aday olarak girdiği seçimlerde tekrar başkanlığa seçildi ve güven tazeledi.

Kahveciler ve Lokantacılar Esnaf Odasının Olağan Genel Kurulu, Özel İdare Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Divan ÇESOB Başkanı Recep Gür başkanlığında oluştu.

Kolaylı, 149 üyenin bulunduğu oda seçimlerinde katılan 41 üyenin de oyunu olarak tekrar başkanlığa seçildi.

Başkan Erdal Kolaylı, desteklerinden dolayı üyelere teşekkür ederek, ilk günkü heyecanla çalışmalarına durmadan devam edeceklerini söyledi. Her zaman birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade eden Kolaylı, tüm üyelerine ‘hayırlı işler’ temennisinde bulundu.

Erdal Kolaylı başkanlığında yönetim şu şekilde oluştu: Bekir Uzan, Eyüp Can Alaf, Erhan Aşut, Gökhan Bilim, Davut Yayangil ve Samet Kaleli.