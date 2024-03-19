AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çorum'a geleceğini duyurdu.

25 Mart Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum’a geleceğini ifade eden AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Sayın Cumhurbaşkanımızın programında bir değişiklik olmadığı takdirde 25 Mart’ta kıymetli Çorum’lu hemşehrilerimize hitap edecek, ifadelerinde bulunarak programı ile ilgili net bilgileri ileriki günlerde siz kıymetli hemşehrilerimizle paylaşacağız” dedi.