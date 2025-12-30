Trendyol 1. Lig'de sezonun ilk yarısı bugün oynanan karşılaşmayla tamamlandı. Amed Sportif Faaliyetler 39 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor 37 puanla 2. sırada tamamladı.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasının kapanış maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor, Hatay'da karşılaşırken İstanbul ekibi sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Haftaya lider giren Pendikspor'un evinde Esenler Erokspor ile berabere kalması sonrası Amed Sportif Faaliyetler, Iğdır Futbol Kulübü'nü 3-0 yendi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Play-off hattında yer alan iki takımın karşılaşmasında Erzurumspor FK, Çorum FK'yı tek golle yendi ve üst üste 2. galibiyetini elde etti.

Son 5 maçında 13 puan toplayan Diyarbakır ekibi Amed SF, 39 puanla zirvede yer alırken, Pendikspor'un 37 puanı bulunuyor.

Bu iki takımı 34 puanlı Esenler Erokspor takip ederken, Erzurumspor FK 33 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

32 puanı bulunan Bodrum FK ve Çorum FK ile 30 puana sahip Iğdır FK, play-off hattında yer alıyor.

Küme düşme hattında ise 21 puanlı Sarıyer ve Ümraniyespor ile 6 puanlı Hatayspor ve FIFA'dan puan silme cezaları bulunan eksi 28 puanlı Adana Demirspor var.

Ligde 20. hafta karşılaşmaları 9, 10, 11 ve 12 Ocak tarihlerinde oynanacak.