Çorum Belediyespor’un milli güreşcisi Eren Uzun Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında ülkemizi temsil edecek.

Tokyo’da 17 Kasım’da başlayan ve 26 Kasım’da sona erecek olan 2025 Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’nda (Deaflympics) ilimizi ve ülkemizi temsil edecek.

Serbest stil 74 kiloda ülkemizi temsil edecek olan Eren Uzun’un hedefi kürsüye çıkmak.

Çorum Belediyespor yönetim kurulu milli sporcusuna ve diğer tüm milli sporculara başarılar dileyerek ‘ Eren Uzun’a, bugün Tokyo’ya doğru yola çıkan güreş milli takımımıza ve teknik ekibimize gönülden başarılar diliyoruz.Kulübümüz olarak,Sporcularımızın Tokyo’dan madalyalarla dönmelerini, Türk bayrağını uluslararası arenada gururla dalgalandırmalarınıtemenni ediyor, Eren Uzun’a ve tüm kafileye sakatlıksız, başarılı bir turnuva diliyoruz’ denildi.