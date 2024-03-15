Uluslararası Zafer Kupası Serbest Güreş’de Çorum İl Milli Eğitimspor’dan Eren Yalçın sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Yalçın bu başarısı ile Avrupa Şampiyonasında milli formayı giymek için bir şans daha yakaladı.

12-14 Mart tarihleri arasında Antalya Kepez Turgut Özal Spor Salonu’nda yapılan Uluslararası Zafer Kupası ikinci günde 48 kiloda milli takım mayosunu giyen Eren Yalçın iki maçını kazanarak çıktığı üçüncü turda Azeri rakibine yenildi.

Azeri rakibi finale yükselince repesaj maçı yapmaya hak kazanan Eren Yalçın iki rakibini yenerek sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Bu soklette Azeri Rustan Alizade birinci İran’dan Amir Hossein Mohammedi ikinci Kırgızistan’dan Zhakshylyk Ernizbekovich Borobaev ile Eren Yalçın bronz madalya kazandılar. Eren Yalçın’ın Türkiye Şampiyonasında finalde yenildiği rakibi bu turnuvada kürsüye çıkamadı.

Milli Eğitimspor antrenörü Yasin Bolat, Eren Yalçın’ın milli takım kampına katılacağını ve burda yapılacak seçme sonunda Avrupa Şampiyonasında milli mayoyu giyecek sporcunun belirleneceğini söyledi.

Bolat hedeflerinin Eren Yalçın’ı Avrupa Şampiyonasına göndermek olduğunu söyledi.