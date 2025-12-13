Kadınlar Voleybol 2. Ligi 14. grupta 15. hafta maçları hafta sonunda oynanacak.

Temsilcimiz Arenaspor ligde biri pazar diğeri pazartesi iki Trabzon takımı ile Atatürk Spor Salonunda karşılaşacak.

Yarın saat 13’de Atatürk Spor Salonunda oynanacak ilk maçta Çorum Arenaspor ile Beşikdüzü takımları karşılaşacak. Ligde üçüncülük mücadelesi veren Beşikdüzü ile karşılaşacak.

Ligde 13 maçta dokuz galibiyet ve dört mağlubiyet alan Beşikdüzü takımı 26 puanla dördüncü sırada yer alırken Çorum Arenaspor ise 11 maçta altı galibiyet ve beş mağlubiyet ile 19 puanla altıncı sırada bulunuyor. Temsilcimiz bu maçı kazanarak üst sıralara tutunmak istiyor.

Bu maçın ardından saat 15’de ise temsilcimiz Çorum Voleybol grupta ikinci sırada bulunan diğer Trabzon takımı Bordo Mavi 61 takımı ile karşılaşacak. Ligde oynadığı 13 maçta 12 galibiyet ve bir mağlubiyet alan ve 37 puanla ikinci sınra bulunan Bordo Mavi takımı ile 13 maçta beş galibiyet sekiz mağlubiyet ve 15 puanla yedinci sırada bulunan Çorum Voleybol karşılaşaçak.

Ligde bir sonraki hafta Çorum Arenaspor ile karşılaşacak olan Bordo Mavi61 takımı rakibi ile anlaştı ve bir daha deplasmana gelmemek için pazartesi günü Atatürk Spor Salonunda iki günde iki maç yaparak haftayı tamamlayacak.

Gruptaki diğer temsilcimiz Osmancık Belediyespor ise ligden çekilen Çayeli ile maçı olduğu için haftayı oynamadan geçirecek.