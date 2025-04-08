Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Mimar Sinanspor, Keçiören Belediye Bağlumspor deplasmanında 4-0 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

Mimar Sinanspor bu mağlubiyet ile puan sıralamasında 14. sıraya kadar geriledi.

Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer iyi başladıkları maçta bireysel hatalardan yedikleri gollerle ilk yarıyı 3-0 geride tamamladıklarını ikinci yarıda ise çabalarının sonuç vermediğini söyledi.

Hüseyin Eğer, Çubukspor galibiyetinin verdiği moralle puan yada puanlar için gittikleri Bağlumspor deplasmanında istemedikleri bir sonuçla sahadan ayrıldıklarını belirterek ‘Maçın ilk 20 dakikalık bölümü dengeli geçmesine karşın bireysel hatalardan yediğimiz gollerle ilk yarıyı 3-0 geride tamamladık. İkinci yarı daha derli toplu bir görüntü vererek rakip yarı sahada oyun üstünlüğünü ele alıp etkili olduğumuz net pozisyonlardan faydalanmadık. Rakip takım skorun vermiş olduğu rahatlıkla oyun konteolünü son bölümlere taşıdı ve sahadan mağlup ayrıldık, rakibimizi aldıgı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki hafta bay haftası ardından Karadeniz Ereğli takımını Çorum da ağırlayacağız, kaldığımız yerden mücadelemize devam edeceğiz’ dedi.