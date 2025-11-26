Arca Çorum FK’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile birlikte göreve başlayan bir isimde İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez oldu.

Dün düzenlenen imza töreni ve basın toplantısında organizeyi yapan İletişim Sorumlusu Ali Ergöçmez basın toplantısının ardından basın mensupları ile sohbet etti.

Ali Ergöçmez, takım ile basın arasında bir köprü olacağını ve gerekli iletişimi sağlayacağını belirterek bu konuda gerekli düzenlemeleri yapacaklarını söyledi. Ali Ergöçmez ile birlikte kulüple basın arasındaki yaşanan sıkıntılarda büyük oranda ortadan kalkacak gibi görünüyor.