Ahlatcı Çorum FK yarın Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımda dünki antrenman sonrası açıklanan Erokspor maçı kafilesi bugün İstanbul’a hareket edecek.

Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından dün yapılan antrenman sonrasında açıklanan Esenler Erokspor maçı kadrosunda Hasan Hüseyin Akınay, Mahmut Eren, Kerem Kalafat, Mehmet Dingil, Zorgo Toure, Kadir Seven, Erkan Kaş, Atila Turan, Atakan Akkaynak, Tunahan Ergül, Atakan Cangöz, Mehdi, Suat Kaya, Eren Karadağ, Geraldo, Thomas Verheydt, Ahmethan Köse, Hasan Ege Akdoğan, Burak Süleyman, Mustafa Emre ve Taha İbrahim yer aldı.

Çorum FK’da maç kafilesi bugün saat 10’da Merzifon havaalanına gidecek ve saat 11.30 uçağı ile İstanbul’a uçacak.

Kırmızı Siyahlı takım burdan kalacağı otele geçerek maç saatini bekleyecek.

Kırmızı Siyahlı takım dönüşte ise uçak saatleri uymadığı için maçın ardından karayolu ile Çorum’a dönecek.