Türk Eczacıları Birliği 45. Dönem Merkez Heyeti, örgüt iştirak şirketlerinde kurumsal kapasitenin artırılması, profesyonel yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve inovatif yaklaşımların hayata geçirilmesi amacıyla yeni bir yapılanma süreci başlattı.

Bu kapsamda, iştirak şirketlerinin yönetim kurulları daha etkin çalışacak şekilde yeniden düzenlenirken, yönetim kurulu üye sayıları azaltılarak mesleki bilgi, saha tecrübesi ve katma değer üretme potansiyeli yüksek isimlere görev verildi.

Yapılan görevlendirmeler doğrultusunda, Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan, Türk Eczacıları Birliği’ne bağlı Türk Eczacıları Vakfı kuruluşlarından TEBEM İlaç Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

TEBEM İlaç San. A.Ş., eczacı odaklı üretim ve tedarik anlayışıyla, eczane kanalına yönelik sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren ve örgütlü eczacılığın ekonomik ve stratejik gücünü temsil eden önemli bir iştirak şirketi olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum Eczacı Odası yönetim kurulundan yapılan açıklamada, geçmişinden aldığı kurumsal mirası ve sahadaki güçlü temsil kabiliyetini örgüt merkezine taşıyarak, mesleğin geleceğini inşa eden kadroların yetişmesine katkı sunmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu önemli görevlendirme dolayısıyla Ecz. Erol Afacan’ı tebrik ediyor; üstlendiği sorumluluğun eczacılık mesleğine ve örgütlü yapıya değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz” dediler.

