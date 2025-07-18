Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, Genel Sekreter Çelebi Ayvaz ile birlikte Ortaköy Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Uzm. Dr. Cemre Zavur Kalender’i ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili değerlendirmede bulunan Erol Afacan, “Hekimlerimiz, sağlık sistemimizin sadece bilimsel değil, aynı zamanda insani yönünü temsil eden önemli yapı taşlarındandır. Sabırla ve yüksek sorumluluk bilinciyle yürüttükleri çalışmalarla, toplumun her noktasında sağlık ve güven duygusuna değinilmiştir. Ziyarette ilçede sunulan sağlık hizmetleri, güncel sorunlar ve meslekler arası işbirliğinin güçlendirilmesi üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur çözüm önerileri üzerine değinilmiştir. Hekim ve eczacı birlikte çalışarak hastalarımıza, sağlık sistemine katkı sunan tüm paydaşlara daha güçlü bir sağlık ortamı sağlayacağımıza Çorum Eczacı Odası olarak yürekten inanıyoruz. Tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza toplum sağlığına verdikleri büyük emekler için minnettarız” dedi.

Başhekim Vekili Uzm. Dr. Cemre Zavur Kalender ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erol Afacan ve Çelebi Ayvaz’a teşekkür etti.

