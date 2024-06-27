Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, eczacılık mesleğinde 50. yılını kutlayan Enver Leblebicioğlu ile 25.yılını kutlayan Doç. Dr. Emrah Bilgener ile biraraya gelerek, eczacılık mesleğine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.

İlk olarak meslekte 50.yılına giren Ecz. Enver Leblebicioğlu’nu ziyaret eden Erol Afacan, “Eczacılık mesleğinde 50. yılınızı kutlarken, Çorum Eczacı Odası olarak size duyduğumuz derin saygı ve minneti ifade etmek istiyoruz. Mesleğimizin gelişimine yaptığınız katkılar, birikiminiz ve tecrübeniz bizler için büyük bir ilham kaynağı olmuştur. Yıllar boyunca, eczacılık mesleğinin en yüksek standartlarını temsil ederek, pek çok genç eczacının yetişmesine vesile oldunuz. Sizinle birlikte çalışmış olmanın gururunu yaşıyoruz ve gelecek nesillere aktardığınız değerli bilgi ve deneyimler için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ecz. Emrah Bilgener’i eczacılık mesleğinde 25. yılı nedeniyle kutlayan Erol Afacan, “Çorum Eczacı Odası olarak size duyduğumuz takdiri ve gururu ifade etmek istiyoruz. Mesleki yolculuğunuz boyunca gösterdiğiniz azim, özveri ve başarılardan dolayı sizleri tebrik ediyoruz. Nice mesleki yıllarınızı başarılarla, sağlıkla, huzurla ve mutlulukla geçirmenizi diliyoruz. Çok yakında alacağınız profesörlük unvanı ile Çorum Eczacı Odası olarak göğsümüzü kabartmaya devam edeceğinizden eminiz. Sizin gibi değerli bir meslektaşımızla çalışmanın gururunu yaşıyoruz ve gelecekteki tüm başarılarınızın devamını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Enver Leblebicioğlu ile Doç. Dr. Ecz. Emrah Bilgener’e eczacılık mesleğine sağladıkları katkılardan dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.