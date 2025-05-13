Çorum Merkeze bağlı Ertuğrul Köyünde geleneksel hale gelen Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 11 Mayıs Pazar günü Anneler Günü ile birlikte kutlandı. Etkinliğe köy halkının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Şenlik öncesinde kısa bir konuşma yapan Köy Muhtarı Umut Çağrı Elmas, “Her yıl gelenek haline getirdiğimiz Hıdırellez şenliğimizi bu yıl Anneler Günü’yle birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerle birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor, uzun zamandır görüşemeyen hemşehrilerimizi bir araya getiriyoruz” dedi.

Bu yılki şenlikte köyün en yaşlı annesine çiçek takdim edildiğini belirten Elmas, annelere verdikleri değeri ve kadınların kültürümüzdeki yerini bu şekilde ifade etmek istediklerini söyledi.

Geleneksel Çerkes yemeği olan mısır çorbası ve çeşitli ikramların sunulduğu etkinlikte, gençler de geleneksel Çerkes oyunlarıyla şenliğe renk kattı.

Etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Akyüz Özdağ, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. (Haber Merkezi)