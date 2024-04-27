Bölgesel Amatör Lig’de yarın oynanacak Suluova Sebatspor ile Türk Metalspor takımları arasındaki maçı ilimiz Bölgesel hakemi Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek.

BAL 12. grupta 53 puanla lider durumda bulunan Kırıkkale Türk Metalspor ile 32 puanla Suluova Sebatspor arasındaki maç yarın saat 15’de Suluova Sentetik Sahada karşılaşacak.

Maçı Ertuğrul Ramazan Boyraz yönetecek yardımcılıklarını ise Sivas’tan Emre Bayraktar ve Semin Ağkuş yapacak dördüncü hakem de aynı ilden Bekir Doğan.

Maçta gözlemci olarak ise Çetin Güçyetmez görev yapacak.