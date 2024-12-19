Ahlatcı Çorum FK’da bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Erzincanspor ile oynayacak kadro alt yapıdan beş isimle takviyeli 19 kişi olarak dün öğlen saatlerinde yola çıktı.

Kırmızı Siyahlı takımın dün sabah yaptığı antrenmanın ardından Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından açıklanan maç kadrosunda ligde az süre olan isimlere yer verildi.

19 kişilik kadroda 11’de büyük oranda oynayan Atakan Akkaynak ile birlikte sakatlıktan dönen ve maç eksiği olan Atakan Cangöz alt yapıda U 17 takım kalecisi A takımla antrenmanlara çıkan Timurhan Kartal ikinci kaleci Mahmut Eren Güler. Mehmet Dingil, yine U 17 takımından profesyonel yapılan Taha Rençber, Mustafa Emre Yalçınkaya, Amar Catiç, Atila Turan, Tunahan Ergül, U 19 takımından üç isim İsmail Kabataş, Burak Kılıçoğlu ve Abdullah Güler ile sakatlıktan dönen Ozan Sol ile ön bölgede ise Eren Karadağ, Suat Kaya, Hasan Ege Akdoğan, Kabongo Kasongo ve Ahmethan Köse bulunuyor.