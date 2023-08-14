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Çorum Belediyesi, yol yapım çalışmaları nedeniyle Erzurum Dede Caddesi’ni bir süre trafiğe kapattı.

Belediye’den konuyla ilgili yapılan duyuruda, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Caddesi’nin, 14 Ağustos 2023 tarihinden itibaren yol yapım ve kazı çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacağı ifade edildi.

Çorum Belediye’si yol genişletme çalışmaları yaptığı caddenin Ankara yolu ile bağlantısını daha kolay sağlamak için istimlak ettiği yapıları geçtiğimiz günlerde yıkmıştı.

Yol genişletme çalışmaları tamamlandığında, Fevzi Çakmak 3. Cadde’den başlayıp Ankara yoluna kadar uzanan 992 metrelik yolun tamamı 35 metre genişliğine sahip olacak.

Böylece, Çorum Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nden Osmancık yolu ve Buharaevler istikametine gitmek isteyenler, Erzurum Dede Caddesi, Fen Lisesi Caddesi, Akpınar Caddesi, Akşemseddin Caddesi ve Çiftlik Pınarı Caddesi güzergâhından daha hızlı ulaşım sağlayabilecekler.