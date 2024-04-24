Ahlatcı Çorum FK pazar günü Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına neşeli başladı.

Adanaspor maçını kazanarak ligde üçüncü sıradaki yerini kıruyan kırmızı siyahlı takım bir günlük iznin ardından dün saatü 12’de tesislerde toplanarak haftanın ilk antrenmanına çıktılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta haftanın ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla bir toplantı yaparak Adanaspor maçını geride bıraktıklarını belirterek Erzurumspor maçına odaklanmalarını istedi.

Önlerinde ilk etapta üç tane final maçları kaldığını belirten Özbalta tüm futbolculardan tam motivasyon istedi.

Toplu olarak yapılan ısınma koşusu ve dar alanda pas çalışmasının ardından Adanaspor maçında doksan dakika forma giyen futbolcular çalışmayı tamamladı.

Diğer futbolcular ise oyun formatında pas çalışmasının ardından kalesiz oyun ile haftanın ilk antrenmanını tamamladılar.

Kırmızı siyahlı takım Erzurumspor maçının hazırlıklarını bugün saat 12’de yapacağı antrenmanla sürdürecek.