Arca Çorum FK ligin 11. hafta maçında yarın evinde Boluspor önünde galibiyet serisini devam ettirmek için mutlak galibiyet arayacak.

Çorum FK ile Boluspor arasındaki maç saat 16’da Yeni Stadyumda oynanacak.

Ligde son iki maçını kazanarak çıkışa geçen ve puan sıralamasında ikinci sırada yer alan Çorum FK, bu çıkışını yarın Boluspor karşısından da üç puanla ayrılarak seriyi devam ettirmek istiyor. Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları biten üç isim Geraldo, Atakan Cangöz ve Hasan Hüseyin Akınay’n forma verilmesi halinde oynayabilecekler. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş’un ligde son iki maçı kazanan takımı bozmaması ve aynı onbirle Boluspor karşısına çıkması bekleniyor.

Konuk Boluspor ise milli aranın son günlerinde Teknik Direktör Mustafa Er ile yolları ayırmasının ardından takımın başına Nuri Şahin’in ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapan Ertuğrul Arslan’ı getirdi. Geçen hafta zorlu Iğdır deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçta rakibi ikinci yarıyı on kişi oynamasına karşın galibiyeti koruyamayan Boluspor sahadan 1-1 beraberlik ile ayrılmıştı.

Üst üste ikinci deplasman maçında Çorum FK karşısında puan yada puanlar için mücadele edecek olan Boluspor Çorum’a eksiksiz geliyor.

Yarın saat 16’da başlayacak ve Tabispor 6 kanalından canlı olarak yayınlanacak olan Çorum FK- Boluspor maçını Rize bölgesi hakemi Muhammed Ali Metoğlu yönetecek.

Son antrenman bugün

Yarın evinde Boluspor ile karşılaşacak olan Çorum FK hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanına tüm futbolcular katıldılar. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş bu çalışmada Boluspor maçının provasını yaptırdı ve son uyarılarda bulundu.

Kırmızı siyahlı takım bugün yapacağı ter antrenmanı ile Boluspor hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerde kampa girecek.