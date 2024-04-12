Erzurumlu 3 çocuk annesi Ayşe Avcı, 20 milyona lira destekle fabrika kurdu. Kadın girişimcinin şimdiki hedefi ise Çorum'da büyük bir depo kurup bir çok ülkeye ihracat yapmak.

Erzurum'un Oltu ilçesinde yaşayan ilkokul mezunu 3 çocuk annesi Ayşe Avcı (45), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) 20 milyon lira desteği ile Organize Sanayide kurduğu arı ürünleri fabrikasında ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı.

Kadın girişimci olarak kendisi ile gurur duyduğunu belirten Avcı, kendisine güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığını söyledi. Arı malzemelerinin üretildiği fabrikada 8 kişinin çalıştığını ifade eden Avcı, "Azerbaycan'a 40 bin dolar karşılığında 3 ton bal mumu, 5 ton ballı kek, 5 ton da fonda şeker ihraç ettik. Gürcistan ile temaslarımız devam ediyor. Yakında Çorum'da büyük bir depo kurup bir çok ülkeye ihraç yapacağım" dedi.