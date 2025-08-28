Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK’nın Nijeryalı orta saha oyuncusu Ifeanyi Mathew ile prensip anlaşmasına vardığı yönündeki haberler taraftarlar arasında heyecan yaratmıştı. Ancak kulüp bu iddialari yalanladı.

Son olarak İsviçre ekibi FC Zürich’te forma giyen 20 Ocak 1997 doğumlu Mathew, kariyerine El-Kanemi Warriors’ta başlamış, ardından Kano Pillars ve Norveç’in Lillestrøm SK takımlarında forma giymişti. Türkiye’de Osmanlıspor’da da top koşturan deneyimli futbolcu, FC Zürich’te 60’tan fazla maçta 10 gol kaydetmişti.

Nijerya U20 Milli Takımı’nda da görev yapan Mathew, orta sahadaki enerjisi ve hem savunma hem hücum katkısıyla tanınıyor. Ancak Erzurumspor FK, bu transfer iddialarını kesin bir dille yalanladı.