Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı 7 Eylül’de yapılacak olan Genel Kurul’da bu göreve yeniden aday olduğunu açıkladı.

Arıcı dün Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda düzenlediği basın toplantısında görev yaptığı üç yıllık dönemde yaptığı çalışmaları ve yeniden göreve seçilmesi halinde ise yapacaklarını kamuoyu ile paylaştı.

Ferhat Arıcı ile birlikte toplantıya Futbol İl Temsilcisi ve yapılacak olan genel kurulda ASKF yönetim kurulu üyesi olarak görev alması beklenen Engin Ayan, eski başkanlardan Sefer Kurtaran ile eski Genel Sekreter Recep Yücel ile birlikte Arıcı’yı destekleyen kulüplerin temsilcileri ve mevcut yönetim kurulu üyeleri katıldılar.

Arıcı üç yıldır onurla sürdürdüğü Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevini, bu görevi sadece temsil sorumluluğu olarak değil, amatör spor kulüplerinin hakkını, hukukunu savunan bir duruş olarak benimsediğini belirterek ‘ASKF, bu dönemde adeta kulüplerimizin bir sendikası gibi çalışarak, onların sesini her platformda duyurmuş, karşılaştıkları haksızlıkların önünde durmuş ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket etmiştir. Geçtiğimiz dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı önemli projeler:

Kulüplerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için servis desteği sağladık. Çorum Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz aracılığıyla kulüplerimize spor malzeme yardımları ulaştırdık. Antrenörlerimize düdük, taktik tahtası ve antrenör kiti hediye ettik.? Amatör Spor Evi projesinde ciddi mesafe kat ederek ortak bir altyapı için adım attık. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimizin katılımıyla kahvaltı buluşmaları düzenledik. Sezon öncelerinde kulüplerimizi ziyaret ederek moral ziyaretlerinde bulunduk. Yerel basınla güçlü iş birlikleri kurarak amatör sporun görünürlüğünü artırdık. En önemlisi, Halk Eğitim Merkezi ile yaptığımız protokol sayesinde yaklaşık 30 kulübümüz bünyesindeki antrenörlerimiz, halk eğitim üzerinden spor kursları açarak aylık 30.000 TL’ye varan gelirler elde etti.

Bugün geldiğimiz noktada, bu başarıları daha da ileri taşımak adına Çorum ASKF Başkanlığına yeniden aday olduğumu kamuoyuna duyuruyorum.

Yeni Dönemde Öncelikli Hedeflerimiz: Servis desteğini kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek, Amatör Spor Evi’ni tamamlayarak tüm kulüplerimizin hizmetine sunmak, Spor malzeme yardımlarının kalitesini artırmak ve çeşitlendirmek, Kulüplerimize ve federasyonumuza gelir getirici projeler hayata geçirmek, Profesyonel takımımızla (Çorum FK) amatör spor camiamızı aynı hedef doğrultusunda buluşturmak, Tüm kulüplerimize eşit hizmet anlayışıyla çalışmak; hiçbir oluşum, grup ya da kişiye ayrıcalık tanımadan sporun birleştirici gücünü büyütmek. Çorum Valiliğimiz, Çorum Belediyemiz ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle uyum içinde çalışmaya devam etmek. Biz biliyoruz ki, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Bizler proje üretmeye, Çorum amatör sporu için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Amatör spor camiasını bir kulübe, bir oluşuma değil; tüm kulüplerimize eşit mesafede hizmet etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle, şehrimizi profesyonel ligde temsil eden Çorum FK’nın yeni yönetimine başarılar diliyor, ilimizde profesyonel ve amatör sporun el birliğiyle yükselmesini hedefliyoruz. Yeni dönemde daha güçlü, daha adil, daha üretken bir ASKF için yola çıkıyoruz. Destek sizden, hizmet bizden’ dedi.