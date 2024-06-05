10 Mayıs’ta Çorum’da yaşanan piknik tüpü patlamasında yaralanan Hacı Öztemel, 27 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

EŞİYLE KADERLERİ BİR OLDU

Ulukavak Mahallesi’nde bir binanın üçüncü katında meydana gelen tüp patlamasında eşiyle birlikte ağır yaralanan 65 yayındaki Hacı Öztemel, kazadan iki gün sonra Anneler Günü’nde hayatını kaybeden eşi Melek Öztemel’in ardından 25 gün sonra vefat etti.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Hacı Öztemel’in cenazesi bugün ikindi namazından sonra, kazadan 2 gün sonra Anneler Günü’nde vefat eden eşi Melek Öztemel’in Ulu Mezarlık’taki mezarının yanına defnedilecek.