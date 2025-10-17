Evini satıp başta bir ev alan vatandaş Çorum Belediyesinde su aboneliğine başvurduğu zaman depozitonun kendisine ödenmediğini belirtti.

Gazetemize gelerek yaşadığı sorunu dile getiren Hacı Ali Oran isimli vatandaş,1994 yılında beri oturduğu evini satıp başka bir eve taşındığını belirterek, “Yeni adresime su aboneliği almak için belediyeye gittiğimde eski evime ait depozitomu abonelik çok eski olduğu için mevzuat gereği vermeyeceklerini belirttiler. Yeni abonelik depozitomun eski abonelikle mahsup edilmesini istiyorum” diyerek yaşadığı sorunu dile getirdi.