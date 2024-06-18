Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’ta Kurban Bayramı münasebetiyle bayramın 2. günü düzenlenen bayramlaşma törenine her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yoğun katılım oldu.

ÇESOB'ta yapılan bayramlaşma törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Adem Bülbül, Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, Çorum Oto Sanayicileri Derneği Başkanı Eyyüp Pehlivan, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, il ve ilçe esnaf odası başkanları, oda ve kooperatif yöneticileri, Birlik personelleri ile çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

İlk olarak Çorm Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin Valilik bahçesinde ortaklaşa düzenlediği bayramlaşmada ardından ise Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nde ki bayramlaşmada bir araya gelen esnaf temsilcileri daha sonra hep birlikte ÇESOB’a geçti. Burada Birlik Başkanı Recep Gür misafirleri ile tek tek bayramlaşırken, kısa bir teşekkür konuşması yaptı.

Başkan Gür konuşmasında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği özel günler olduğunu belirterek, bayramlaşma törenine katılımlarından dolayı herkese teşekkür etti.

Çorumlu esnaf ve sanatkarlar ile tüm Çorum halkının bayramını kutlayan Recep Gür, “Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı Kurban Bayramını hep birlikte kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu duygu ve düşüncelerle bütün esnaf ve sanatkarlarımın bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, tüm insanlık için barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ederim” dedi.

CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ise, bayramda esnaf temsilcileri ile birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, tüm esnaf ve sanatkarların bayramını kutladı.

Tahtasız ayrıca, nice bayramlarda bir arada olma temennisinde bulundu.