CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerine para aktarımı yapılmadığına dair iddialara ilişkin soru önergesi verdi.

TAVŞANA KAÇ, TAZIYA TUT

Çorum’da esnafların sorun ve taleplerini dinleyen CHP Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, hükümet esnafa müjde diye duyursa da esnaf kredi ve kefalet kooperatiflerine birkaç aydır ödenek açılmadığını belirterek, “Bu hükümet tavşana kaç, tazıya tut diyor. Yerel seçim öncesi Ticaret Bakanı esnafa müjde diye açıklama yaparak kredi limitlerinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildiğini müjdeledi. Bunu duyan ve nakit sıkışıklığı çeken esnaf kredi kefalet kooperatiflerine koştu. Ancak hayal kırıklığına uğradı. Çünkü esnaf ve kredi kefalet kooperatiflerine birkaç aydır para gelmiyor. Kooperatifler de esnaf da para bekliyor. Ama AKP iktidarı ise esnafı kandırmaya devam ediyor” dedi.

ŞARTLAR AĞIRLAŞTI

Ekonomik kriz nedeniyle esnafın zor günler geçirdiğini, BağKur primini, kirasını ve vergisini ödemekte zorlandığını hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, maddi sıkıntı içerisinde olan esnafın krediye de ulaşamadığını söyledi. Tahtasız, şöyle devam etti:

“Bir taraftan piyasalarda yaprak kımıldamıyor diğer taraftan kredi muslukları sürekli kısılıyor. Önceki yıllarda Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nden piyasaya göre uygun krediler kullanan esnafın artık o şansı da kalmadı. Geçen yıl seçim öncesinde yüzde 7 olan esnaf kredi ve kefalet kooperatifi faizleri bu yıl masraflarıyla beraber yüzde 35’e dayanmış durumda. Yine 5 yıl olan kredilerin vadesi 3 yıla düşürüldü. Daha önce ödemeler 6 ay veya 1 yıllık taksitlerle olurken, şimdi aylık veya 3 aylık taksitlere düşürüldü. Zamanında ödenmeyen krediler temerrüt faizleri de yüzde 43’e çıktı. Esnafımız içinde bulunduğu darboğazdan dolayı bütün her şeyi göze alıp kredi çekmek istese de bu sefer ‘para yok’ bahanesiyle karşı karşıya kalıyor. Çünkü Çorum’daki esnaf kooperatiflerine birkaç aydır para gelmiyor. Para sorununun tüm Türkiye genelinde devam ettiğini ve esnaflarımızın krediye ulaşamadığı yönünde bilgiler edindim. Bu ağır ekonomik koşullarda esnafa daha ne kadar darbe vurulacak merak ediyorum. Esnafın bu krizden çıkması için çok daha uygun şartlarda krediler verilmeli, esnaflara verilen 7200 prim gün sözü bir an önce yerine getirilmelidir.”