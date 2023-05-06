Kayseri'deki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Esnafın prim ödeme gün sayısı SGK'lılarla eşitlenecek' dedi

Erdoğan; "Buradan kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı gibi küçük esnaflarımıza da bir müjde vermek istiyorum. küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7 bin 200 güne indiriyoruz. Yeni dönemde yapacağımız ilk işlerden biri olacak bu çalışmadan inşallah 1 milyon küçük esnafımız faydalanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. Biz sadece eser ve hizmet siyaseti yapmıyoruz. Bizim ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz, milletimize verecek daha çok müjdemiz var." ifadelerini kullandı