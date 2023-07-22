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MURAT KARASU

İnönü Caddesi civarında elektrik yapım çalışmalarından dolayı bugün saat 09.00 ile 17.00'e kadar bazı bölgelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Yapılan çalışma nedeniyle bölgeye verilemeyen elektrikten en fazla esnaf etkilendi.

Haber merkezimizi arayan bazı esnaflar, gün boyunca mağdur olduklarını belirttiler.

Bundan sonra yapılacak kesintilerin en azından Pazar günü olması hususunda YEDAŞ'a çağrı da bulunan esnaflar, "Daha iyi hizmet için kesinti yapıyoruz diyorlar fakat ticari krizin de olduğu bir dönemde bu kadar uzun elektrik kesintisi olmaz. Belli aralıklarla kesilsin veya Pazar günü yapılsın. Gün boyunca mağdur edildik" diyerek sitemde bulundular.