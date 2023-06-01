HURŞİT BOZKURT

Eşref Hoca Caddesi sakinleri, sık sık yaşanan kazalardan dolayı Milli Eğitim Müdürlüğü göbeği ile Carrefour arasındaki güzergaha kasis konulmasını istiyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü göbeği ile Carrefour arasında kasis olmadığından araçların sürat yaptığını belirten mahalle sakinleri, bu güzergah arasında maddi hasarlı, yaralamalı ve yaya kazalarının meydana geldiğini aktardı.

Başka kazaların yaşanmadan gereğinin yapılmasını ifade eden mahalle sakinleri araçların hızının düşürülmesi için Belediye’den kasis talep ettiklerini dile getirdiler.