Gazetemiz yazarlarından eğitimci Ethem Erkoç'un 'Beşinci Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz' adlı yeni kitabı çıktı.

Eğitimci-Yazar Ethem Erkoç, yeni kitabını tanıtmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen'i ziyaret etti. Erkoç, yeni kitabı 'Beşinci Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz'i Genel Müdür İşleyen'e hediye etti.

'Beşinci Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz' ile İslam tarihine önemli bir katkı sunan Erkoç, İslam dünyasının en adil ve başarılı liderlerinden biri olarak kabul edilen Ömer bin Abdülaziz'in hayatını ve liderlik özelliklerini detaylı bir şekilde kaleme aldı.

Erkoç, kitabında Ömer bin Abdülaziz'in adil yönetimi, İslam hukukuna verdiği önem, toplumdaki reformları ve kişisel hayatı gibi birçok konuya yer verdi. Yazar, bu çalışmasıyla gençlere örnek bir lider olarak gösterilen Ömer bin Abdülaziz'in hayatını ve düşüncelerini daha yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen de, Ethem Erkoç'u tebrik ederek, kitabın gençlere önemli bir kaynak olacağını belirtti.

İşleyen, "Ömer bin Abdülaziz gibi başarılı liderlerin hayatlarının anlatılması, gençlerin karakter gelişimine ve geleceğe dair vizyonlarına katkı sağlayacaktır" dedi.

Ethem Erkoç ise kitabını yazmasındaki amacıyla ilgili olarak, "Ömer bin Abdülaziz'in hayatı, gençlerin doğru liderlik kavramını anlamaları ve kendilerine örnek almaları için önemli bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Bu çalışmamla, gençlerin hem tarih bilincini artırmak hem de onlara doğru değerler aşılamak istedim” ifadelerini kullandı.

'Beşinci Raşit Halife Ömer bin Abdülaziz' adlı kitap Gülnar yayınları tarafından yayımlandı ve tüm kitapçılarda bulunuyor.

(Haber Merkezi)