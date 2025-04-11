Eti Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, gözünü Türkiye şampiyonluğuna dikti.

Geçtiğimiz Şubat ayında Okullararası Halk Oyunları Yarışması’nda birinci olan Eti Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibi, Çorum’u şehirlerarası yarışmada temsil etmeye hazırlanıyor.

12 Nisan Cumartesi günü Kırıkkale’de Türkiye finallerine katılmak için ter dökecek olan Eti Anadolu Lisesi Halk Oyunları ekibinin hedefi ise Türkiye şampiyonu olmak.

Halk oyunları antrenörü Hasan Uzun tarafından şampiyonaya hazırlanan ekip Çorum’a kupayla dönmeyi hedefliyor.

