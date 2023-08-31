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Kira uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk dönemi yarın başlıyor. Süreci dava açmak isteyen başlatacak. Arabulucu süreci en fazla 1 ay sürecek. Arabulucuya gitmeden dava açılamayacak. "Oğlum, kızım oturacak" diyen ev sahibi de başvurabilecek.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Artık bundan sonraki süreçte kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarının hızlı çözülmesi amacıyla arabuluculuk sistemi uygulamaya geçildi. Komşuluk ilişkilerinden dolayı anlaşmazlıklar, ortaklıktan dolayı anlaşmazlıklar, buna benzer yine kat malikleri ve site yönetimleri arasındaki anlaşmazlıklar mevcut.

‘KARARA BAĞLANMASI 2-3 YIL SÜRÜYOR’

En önemlisi ise kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarıdır. Bunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için adım atılıyor. Şu anda açılan bir davanın ilk duruşma günü bile 1 yılı buluyor. Karara bağlanması, temyize gönderilmesi 2-3 yıl sürebiliyor. Bu da ev sahipleri ve kiracılar adına büyük mağduriyetler oluşturabiliyor. 2-3 yıl insanların maddi ve manevi yıpranmaması için uyuşmazlıkların arabulucu ile çözülmesi isteniyor.

Eğer bir anlaşmazlığınız varsa 1 Eylül itibarıyla arabulucuya gitmeniz gerekiyor. Burada arabulucu çözüm bulacak anlamına gelmiyor ancak bazı konularda uzman eşliğinde bir araya geldiğinizde çözülebilecek konular da var, mahkemelerde çok ciddi iş yükü var. Bunların hızlı bir şekilde çözülmesi ve iş yükü yüklenmemesi önemli olacaktır.

‘TAHLİYE VE KİRA TESPİT DAVALARI ÖNEMLİ’

Burada çözüm bulunabilecek konuların başı tahliye süreçleri, uzun ve meşakkatli olabiliyor. Kira tespit konuları da davalar içerisinde önemli bir rol oynuyor. Kira tespiti ve tahliye konularında arabulucuya gidilerek daha kolay bir şekilde çözülebilir diye düşünüyorum.

DAVA YÜKÜ HAFİFLER Mİ?

Tabi ki özellikle kira tespit ve tahliye süreçlerinde yaşanan anlaşmazlıklarla ilgili buna benzer konulara çözüm oluşturabileceğini, bunların da yeni bir dava açılmaması ile birlikte mevcut davalar üzerine ekstra bir yük getirmeyeceğini söyleyebiliriz.

ATILAN İMZA MAHKEME KARARI SAYILIYOR!

Burada süreç 3 hafta içerisinde arabulucunun sonuçlandırması ve taraflara bildirmesi gerekiyor. 1 hafta da ek süreleri var yani toplamda 4 haftada arabulucunun karara bağlaması gerekiyor. Bir anlaşma varsa bu bir mahkeme kararı gibi kesinleşiyor ve anlaştılarsa konu üzerinde kimse birbirine dava açamıyor. Anlaşma metnine imza atılınca mahkeme kararına dönüşüyor.

‘ANLAŞAMAZLARSA DAVA AÇILABİLİYOR’

Anlaşma olamazsa, anlaşamadıklarını beyan ederler ve protokol imzalarsa taraflar birbirleri adına dava açmış oluyorlar.

ANLAŞMAZLIKLAR NE KADAR AZALIR?

Benim şahsi beklentim, kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarının en az yüzde 20-30'unu çözebileceği yönündedir.” (Milliyet)