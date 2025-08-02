İskilip Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde “Evimiz Çiçekleniyor” temalı etkinlik düzenlendi.

İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinesinde, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi işbirliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde düzenlenen “Evimiz Çiçekleniyor” etkinliğinde çocuklar saksı yaptı.

Özel eğitim öğrencilerinin aileleri ile birlikte katıldığı etkinlik sonrasında çeşitli oyunlar oynandı.

Öğrencilerin keyifli vakit geçirdiği etkinliğe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personelleri, öğrenciler ve veliler katıldı.