Evlat!

Bir insan bilinçli şekilde bir usulsüzlük yapmışsa, bil ki her usulsüzlüğü yapmaya da adaydır.

Evlat!

Evlatlara gösterilen gerçek merhamet, yarın dökülecek gözyaşlarını bugünden engelleyebilmektir.

Evlat!

Bir köyden çok sayıda imam çıkmışsa, muhtemeldir ki o yörenin 2000'li yıllara kadar eğitim seviyesi düşüktür. Zira çoğu zaman şartların ağırlığı ve ufkun darlığı birleşir; "Evladım kısa yoldan memur olsun yeter" düşüncesi hâkim olur. Fakat dikkat et: O imamların çocuklarının eğitim seviyesi çoğu zaman daha yükseğe çıkar. (Köyümden)

Evlat!

Konuşabilmek için önce heybeyi doldurmak gerekir; boşaltmak içinse yazmak ve konuşmak… İstifade edebilmek için de okumak ve dinlemek şarttır.

Evlat!

"En kötü huyun nedir?" diye sorarsan:

"Çabuk alınganlık," derim.

"En iyi huyun nedir?" diye sorarsan:

"Bir tebessüm ve bir selamla her şeyi sıfırlamak," derim.

Evlat!

Her kurum kendi yaptıklarından sorumludur. Lakin gölgesi başka bir kuruma düşüyorsa, o kurum da o gölgeden sorumludur. Hiç kimse "Gölgeye niye karışıyorsun?" diyemez.

Evlat!

Çocuklar küçükken aldıklarına sevinirken onlara her şeyi al. Çünkü gün gelir, aldıklarının hiçbirinden memnun olmadıkları zamanlar da olabilir.

Evlat!

Bir idareciyi öğrencileri ziyaret ediyorsa, onda bir iz vardır. Eğer o idareci gelen öğrencilerine sınıftaymış gibi samimi nasihatler veriyorsa, onda iki iz vardır. Bu izler baki kalır; vakti geldiğinde mutlaka yeşerir.

Evlat!

Makamı yüce olup okumaya merakı düşük olana kitap hediye etmek çoğu zaman ziyan olur.

Evlat!

"Bir ülke ne zaman düzelir?" diye merak edersen cevabı şudur: Pozun değil özün değer gördüğü zaman… Ne yazık ki poza gösterdiğimiz özeni çoğu zaman öze göstermiyoruz; bu yüzden de gerçek başarıya ulaşamıyoruz.

Evlat!

Sadece pozdan ibaret olan, zamanı gelince toza dönüşür. Öz olan ise kalıcıdır.

Evlat!

Herkes korktuğu insandan kaçar; fakat Allah'tan korkan O'na sığınır, O'na yönelir.

Evlat!

Bir memurun amiriyle iyi ya da kötü hiçbir hatırası yoksa, bilin ki o memur üretmeden tüketmiştir.

TAVSİYE: 50 yıllık birikimimle hazırladığım ''Mahirane Söylemler, Susamak, Depremle Yaşamak, Kazalar Geliyorum Demez, Hayallerin Peşinde-1, Bir Ömrün Sessiz Notları'' isimli kitaplarımı okumanızı ve evlatlarınıza da okutturmanızı gönülden tavsiye ederim. Bu eserleri, 536 568 11 41 numaralı telefondan bana ulaşarak (her biri 250 TL) imzalı olarak temin edebilirsiniz.