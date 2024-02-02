Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, EYS antrenörleri ile durun değerlendirmesi yapmak için geniş katılımlı bir toplantı yaptı.

İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan toplankaya Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Ayşe Şenyuva, Ömer Özdemir ve Ferhat Yıldız ile birlikte EYS antrenörleri katıldılar.

İl Müdürü Cemil Çağlar merkez ve ilçelerde değişik branşlarda 73 antrenörün görev yaptığını söyledi. Çağlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi kapsamında devam eden EYS çalışmalarının çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi adına son derece önemli olduğunu söyledi.

Eğitim Yönetim sistemi spor faaliyetleri, yıl sonu değerlendirme ve yeni dönem planlama toplantısında bu projede görev yapan 73 antrenörün görev yaptığını belirten İl Müdürü Çağlar toplantıda ilk gündem maddesi olarak ilkokul dördüncü sınıflara yönelik sınıf spor dal eğitimi konusunda geniş bir değerlendirme yapıldı.

Daha sonraki bölümde merkez ve ilçelerdeki okul sporlarına katılım durumu, omullardaki branşlara yönelik alt yapı çalışmaları, sporcu kartları, sporcu lisansları, antrenmanlar, sporcuların sportif başarısı konularında antrenörlerden detaylı bilgi alan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar tüm ilçelerde EYS antrenörleri olduğunu belirterek bu çalışmayı çok önemsediklerini belirterek tüm antrenörlerden en yüksek performansı beklediklerini söyledi.