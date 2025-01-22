Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK maçını Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek.

Mertoğlu'nun yardımcılıklarını ise Kemal Elmas, Ogün Kamacı, Hasan Kaçar yapacak.

SKANDALA İMZA ATMIŞTI

Ligin 14.haftasında Ahlatcı Çorum FK- Erzurumspor maçının bitiş düdüğünü iki kez çalan Erdem Mertoğlu bu hafta sonu Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK maçında yine görev yapacak.

Erzurumspor’a 1-0 mağlup olduğumuz maçı yöneten Samsunlu hakem Erdem Mertoğlu maçın uzatma dakikalarını eksik oynattığı için bitirdiği maçı futbolcuları soyunma odasından geri çağırarak iki dakika daha oynatmıştı.

Bu olay maçın ardından tüm ulusal kanallarda haber olarak işlenmiş ve hakemin bu yanlış kararı uzunca tartışılmıştı.