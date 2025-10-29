Çorum'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetlerine ait üç F-16 uçağı gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Hem Cumhuriyet coşkusunu hem de F-16 savaş uçaklarını yakından görmek isteyen vatandaşlar Kadeş Meydanı'na akın etti.

Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkan F-16'lar nefes kesen gösteriye imza attı.

Meydanda toplanan vatandaşlar savaş uçaklarının geçişini heyecanla izledi.

Hem protokol üyeleri hem de vatandaşlar gösteriyi cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.