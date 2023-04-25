YÜKSEL BASAR

Partilileri ile buluşmak için Çorum’a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan sevgi seli ile karşılaştı.

Çorum ziyareti kapsamında ilk önce Gazi Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştiren Erbakan, caddede vatandaşlarla selamlaşarak, fotoğraf çektirdi.

Esnaflarla sohbet ederek hayırlı işler dileyen Erbakan’a Çorum halkı büyük ilgi gösterirken, Erbakan da Çorum halkının ilgisi ve teveccühüne kayıtsız kalmadı.

Yoğun ilgi nedeniyle Gazi Caddesi’nde yürümekte güçlük çeken Erbakan, daha sonra Hürriyet Meydanı’nda mini bir miting düzenleyerek, coşkulu kalabalığa 14 Mayıs seçimlerine ilişkin bir konuşma yaptı.

Erbakan daha sonra 15 Temmuz Hürriyet Parkı’nda basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Erbakan’ın Çorum programı ilçelerde devam etti.