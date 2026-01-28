Matematik öğretmeni olmasına karşın Çorum’da uzun yıllar Basketbol branşında gerek okullar gerekse kulüplerde bir çok başarıya imza atan ve başarılı sporcular yetiştiren Murat Saat başarısını zirve yaptırdı ve Zorlu Koleji Samsun Basket takımı ile Federasyon Kupasının sahibi oldu.

Zorlu Koleji Samsun Basketbol takımı Halkbank Kadınlar Federasyon Kupası final maçında Kırklareli Fen Bilimleri takımını zorlu bir mücadele sonunda 87-75 yenerek Federasyon Kupasının sahibi oldu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Milli Takımlar Salonu’nda oynanan ve HT Spor’dan canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını Murat Saat’ın takımı Samsun Basketbol 56-30 önde tamamladı.

Karşılaşmayı TBF Başkan Vekili Harun Erdenay ve TBF Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda taraftar izledi.

Federasyon Kupası’nı kazanan Zorlu Koleji Samsun Basketbol takımı koçu Murat Saat kupa töreni sonrası HT Spor’dan canlı olarak yayınlanan röportajında çok çalıştıklarını ve bunların karşılığını aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Murat Saat ‘Tüm oyuncularımıza Stafa Başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Maçların tamamında geriden gelerek kazandık. Takım olmanın gereği de bu zaten. Kimyamız tutmul bunun sonucunda da kupayı uzun yıllar sonra Samsun’a getirdiğimiz için çok mutluyuz’ dedi.

Çorum Basketbol İhtisassporKulübü antrenörleri 21-22 öğretim yılında Çorum’dan Samsun’a tayin olan Murat Saat’ın okul ve kulüpler bazında başarılı çalışmaları ile gurur duyduklarını belirterek kendisini Federasyon Kupası için tebrik ettiler ve ligde başarılarının devam etmesini dilediler.