Çorum Kırcılar Tavukçuluk sahibi Özcan Kırcı feci kazada hayatını kaybetti.

Çankırı'da kurulan tavuk pazarına gitmek için Çorum'dan hareket eden tavuk yüklü kamyonet şarampole uçtu.

Kazada kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti. Özcan Kırcı (57) yönetimindeki kamyonet Çorum-Çankırı yolunda kaza yaptı.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırcı'nın cenazesinin yarın öğle namazına müteakiben Hamamlı Çayköy'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.