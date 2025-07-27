Çorum 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’nin “Leblebiler” takımı, Sanayide Dijital Teknolojiler Temel Kategorisi’nde sergiledikleri proje ile yarı finale yükseldi.

Leblebiler Takımı, ayrıca yarışmada detay raporu değerlendirmesinde birinci sırayı alarak büyük bir başarıya da imza atmış oldu.

Teknofest arenasında genç zihinlerin kıyasıya yarıştığı bu yıl, “Leblebiler” takımı yenilikçi yaklaşımı, teknik mükemmeliyeti ve azmiyle öne çıkarak Çorum’un teknoloji alanındaki gücünü bir kez daha ispat etmiş oldu.