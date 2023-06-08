MURAT KARASU

İstanbul'un fethinin manevi mimarı, Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemseddin İskilip’te anılacak.

Anma programı kapsamında önce 10 Haziran Cumartesi günü saat 12.30’da İskilip Ulu Cami’de Mevlid-i Şerif okutulacak, ardındanda İskilip Kaymakamlığı’nın destekleri ile panel düzenlenecek.

Programın organizatörlerinden Fikret Kısar, panelde Akşemseddin’in ve İskilip’e emanet ettiği Muslihiddin Attari’nin değişik yönlerinin anlatılacağını kaydetti.

Panelin seçim yasakları nedeni ile ertelendiğini aktaran Kısar, “Aslında panel Fetih haftasında planlanmıştı. Seçim yasaklarından dolayı panel tarihi 10 Haziran 2023 Cumartesi günü olarak belirlendi. Akşemseddin Hazretleri’nin fetihten önce İskilip’te kaldığı ve hatta Fetih’e İskilip’te hazırlandığı söylenmektedir. Panelde birbirinden değerli hocalarımız sunumlarda bulunacaktır. Panelin oturum başkanlığını hemşehrimiz NEÜ Soysal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof Dr. Mustafa Arslan yapacak. Prof Dr. Bekir Biçer ‘Osmanlı Kültürü ve İlim Geleneği’nde Akşemseddin Hazretleri’ni’, Doç Dr. Mustafa Akkuş ‘Akşemseddin Hazretleri’nin Hayatı ve Dini Kişiliğini’, Tarihçi yazar Nurettin Tanay, ‘Akşemseddin Hazretleri’nin İskilip’te bulunan Halifesi Muslihiddin Attari’yi’ anlatacaklardır” açıklamasında bulundu.