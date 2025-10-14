Emekli Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım (63) hayatını kaybetti.
Çorum'da uzun yıllar Ticaret İl Müdürlüğü görevinde bulunan ve yakın zamanda emekliye ayrılan Yıldırım, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezarlık'ta toprağa verildi.
Cenaze törenine Vali Ali Çalgan, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Muhabir: Fatih Battar