Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yeni dönem seçim vaatleri arasında yer alan Filament Üretim Merkezi açıldı.

Çorum Belediyesi, Filament Üretim Merkezi’ne sahip Türkiye’deki ilk belediye oldu.

Çorum Belediyesi, sürdürülebilir çevre ve sıfır atık kapsamında yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Çorum Belediyesi, Türkiye’de ilk defa bir belediye olarak Filament Üretim Merkezi’ni hizmete açtı. Atık plastikler geri dönüşüm tesisinde 3D yazıcılar için filament olarak üretilerek ekonomiye kazandırılıyor.

“Atıktan Dönüşüme Sürdürülebilir Şehir” sloganıyla, Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi bünyesinde kurulan tesisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve çevreci öğrenciler katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreye zarar vermeden ekonomiye kazandırılmasında, geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına önem verdiklerini belirtti. Başkan Aşgın, “Geri kazanılabilir atıkların yönetimi ve sıfır atık projesi kapsamında, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde, çağımızın hızla yükselen ihtiyaçlarından 3D yazıcılar için filament üretimi yapacağız. Ayrıca merkez içerisinde oluşturduğumuz 3D atölyemizde bulunan üç boyutlu yazıcılarımız vasıtasıyla şehir bibloları, çocuk oyuncakları, yedek parçalar gibi malzemeleri yaparak atık plastiğe tekrar hayat veriyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi’nin çevreye verdikleri önem kapsamında filament geri dönüşüm tesisini kurduklarını dile getiren Başkan Aşgın, tesiste, atık plastikleri ayırma, temizleme, kırma ve ısıl işleme tabii tutarak üç boyutlu yazıcıların katı nesneler üretmesinde kullanılan filament çeşitleri arasında en çok tercih edilen, çevreye zarar vermeme özelliğe sahip olan ve biyolojik olarak doğada parçalanabilen PLA filamenti ürettiklerini kaydetti.

Çevreye yönelik farkındalık oluştururken, çevre bilincine sahip yeni nesillerin yetişmesine de katkı sağladıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “1. Sınıf Atık Getirme Merkezini her yıl binlerce öğrenci ziyaret ederek çevre hakkında bilgi edinmektedir. Filament Geri Dönüşüm Merkezimiz sayesinde ziyaretçiler atığın dönüşümünü bizzat görerek bilgi sahibi olacaklar.” dedi.

Başkan Aşgın konuşmasının ardından çevreci öğrencilerle birlikte tesisin açılış kurdelesini kesti.

Öğrencilerle birlikte tesisi gezen Başkan Aşgın program sonunda küçük misafirlere tesiste 3D yazıcı ile üretilen anahtarlıklardan hediye etti.